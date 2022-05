Αγρια επίθεση σε φίλους της Τράμπζονσπορ από οπαδούς της Φενέρ! (vids)

Ατυχοι τρεις φίλοι της Τράμπζονσπορ, ξυλοκοπήθηκαν από δεκάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε σε τρένο στην Κωνσταντινούπολη.

Οι τρεις φίλοι των νέων πρωταθλητών Τουρκίας μπήκαν στο βαγόνι στην Κωνσταντινούπολη και αντίκρισαν δεκάδες οπαδούς της Φενέρ. Οι τελευταίοι τους επιτέθηκαν, μιας κι ένας από αυτούς φορούσε τη φανέλα της Τράμπζονσπορ. Οι τελευταίοι έζησαν τρομακτικές στιγμές, όμως το θετικό είναι πως δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Turkey. 15.05.2022

Fenerbahce fans find 3 Trabzonspor fans on the train and kick them outside. pic.twitter.com/Q2v9pO9wEt