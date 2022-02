Έπειτα από 3,5 χρόνια, ο Μπαφετιμπί Γκομίς είναι ξανά παίκτης της Γαλατασαράι, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Αλ - Χιλάλ.

Η «Γαλατά» ανακοίνωσε επίσημα το «λιοντάρι» που επιστρέφει στην Τουρκία μετά από τη σεζόν 201-2018, όταν τότε είχε παραχωρηθεί από την Σουόνσι και ακολούθως επέλεξε να αλλάξει ήπειρο και να αγωνιστεί στην Αλ - Χιλάλ.

Πλέον, η περιπέτειά του στην Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε και ο Γκομίς επιστρέφει στην Τουρκία, με την «τσιμ-μπομ» να τον ανακοινώνει επίσημα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η τουρκική ομάδα περιμένει πλέον και τον Έρικ Πούλγκαρ, δανεικό από την Φιορεντίνα.

Bafetimbi Gomis has just been announced by Galatasaray! 🔥



Throwback to his time with Swansea in the Premier League... 😍



📹 @premierleague pic.twitter.com/pOCPvKjBVg