Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και την Αταλάντα για τον δανεισμό του Νικολό Τζανιόλο.

Ο Νικολό Τζανιόλο επέστρεψε για να... ξαναφύγει από τη Γαλατάσαραϊ. Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Άστον Βίλα και έπειτα από 1,5 χρόνο είναι έτοιμος να αγωνιστεί και πάλι στη Serie A, μετά την πώληση του από τη Ρόμα στην Τσιμ Μπομ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι πρωταθλητές Τουρκίας συμφώνησαν οριστικά με την Αταλάντα για τον μονοετή δανεισμό του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Η κάτοχος του Europa League θα πληρώσει ενοίκιο ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύψει εξ ολοκλήρου τον μισθό του Ιταλού.

🚨⚫️🔵 Nicoló Zaniolo to Atalanta, here we go! Agreement done with Galatasaray as revealed earlier today, details also fixed.



Zaniolo joins Atalanta with medical tests to follow in the upcoming days.



✅🇮🇹 pic.twitter.com/wM7b5rZozq