Χαμός στην Κύπρο με πανό των οπαδών του ΑΠΟΕΛ για τον Φειδία

Ένα πανό κατά του ευρωβουλευτή Φειδία στον τελευταίο αγώνα του ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετό για να προκαλέσει σάλο στην Κύπρο. Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προκαλώντας την αντίδραση της ομάδας.

Μία δήλωση του ευρωβουλευτή Φειδία μέσα από podcast στο κανάλι του στο YouTube στάθηκε αφορμή να προκληθεί έντονη αντιπαράθεση στην Κύπρο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον θάνατο του Ελληνοκύπριου αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, εγείροντας ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ανάρτησαν πανό στον αγώνα με τη Freedom24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, στο οποίο αναγραφόταν υβριστικό σύνθημα κατά του Φειδία ««Τουρκόσ@@@ Φειδία, της Κύπρου η ντροπή». Η ενέργεια αυτή κινητοποίησε την αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Το γεγονός εξόργισε τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, η οποία με ανακοίνωσή της υπερασπίστηκε τους φίλους της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα άφησε αιχμές για τις δηλώσεις του Φειδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Γαλαζοκιτρίνων με αφορμή την έναρξη έρευνας της αστυνομίας για το πανό: «Η Αστυνομία Κύπρου είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα για αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται, την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας Ήρωες παρά να αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό. Για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

ΥΓ: Για όσους προβληματίζονται για το τέλος του Σταυραετού, να τους ενημερώσουμε ότι παραμένει Αθάνατος. #APOELFC».