Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να μεταφέρει το Supercopa από Ιανουάριο, Φεβρουάριο από το 2027.

Το ισπανικό Super Cup διεξάγεται εδώ και μια εξαετία αρχές με μέσα Ιανουαρίου, ωστόσο η φετινή έκδοση είναι η τελευταία που λαμβάνει χώρα αυτήν την εποχή.

Όπως αναφέρει η Marca, η RFEF προτίθεται να μεταφέρει τη διοργάνωση στις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να μην πέφτει μαζί με τις τελευταίες μέρες της διακοπής των γιορτών.

Αυτό θα ξεκινήσει από το 2027, με το Supercopa να αναμένεται να διεξαχθεί στο Κατάρ αντί της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα φιλοξενεί το διάστημα αυτό το Ασιατικό Κύπελλο.

Οι Σαουδάραβες πάντως παρουσιάζονται ως διατεθειμένοι να συνεχίσουν, στο μέλλον, να παρέχουν στέγη στη διοργάνωση, με τους Καταριανούς από την άλλη να βλέπουν την επόμενη χρονιά ως μια ευκαιρία να αναλάβουν αυτοί το τουρνουά.

Σημειώνεται πως από τότε που απέκτησε ο θεσμός το νυν φορμάτ, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων, μόλις μία φορά διεξήχθη επί ισπανικού εδάφους (το 2021), με Ριάντ και Τζέντα να το φιλοξενούν στις υπόλοιπες περιπτώσεις.