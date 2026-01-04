Ο Τζολάκης φοράει την «μπέρτα» του στους τελικούς: Ο ήρωας του Ολυμπιακού στα μεγάλα ραντεβού

MVP ο Καλογερόπουλος, «υπογραφή» από Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ όμως ένα σημαντικό μερίδιο της κατάκτησης του Super Cup ανήκει δικαίως στον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Είναι εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ένα παιδί που στα 23 του έχει σαρώσει τα... πάντα και στα περισσότερα από αυτά ήταν από τους πρωταγωνιστές που ώθησε τον Ολυμπιακό να κάνει και άλλο χώρο στην τροπαιοθήκη του.

Η νίκη κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο μόνο εύκολη δεν ήταν. Παρά το τελικό 3-0, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να μπουν στον έξτρα χρόνο και να δουν τον εντυπωσιακό Καλογερόπουλο να... ανθίζει για να πάρουν τη νίκη και να κατακτήσουν το 5ο Super Cup της ιστορίας τους.

Από τη μία ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ, από την άλλη ο Γιαζίτσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ αλλά δεν είναι τα μοναδικά πρόσωπα που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε αυτή την επιτυχία.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν ο άνθρωπος που τόσο με δύο καίριες αποκρούσεις όσο και με τη συνολική του παρουσία, κράτησε το μηδέν στην εστία του και φόρεσε ακόμα ένα μετάλλιο νικητή στο στέρνο του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει εξελιχθεί στον άνθρωπο των μεγάλων ραντεβού για τον Ολυμπιακό καθώς αυτός ήταν ο τρίτος τελικός της καριέρας του και εκτός από το γεγονός ότι έχει κατακτήσει κάθε τίτλο, έχει καταφέρει να διατηρήσει και το μηδέν στην εστία.

Πέρα από τον τωρινό τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, ο Τζολάκης ήταν... κέρβερος στην ιστορική νύχτα κόντρα στη Φιορεντίνα για τον τελικό του Conference League ενώ συστήθηκε για τα... καλά στο ελληνικό κοινό στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος το 2020 κόντρα στην ΑΕΚ όταν σε ηλικία 18 ετών όχι μόνο ήταν βασικός αλλά και αδιαπέραστος.

Ας δούμε αναλυτικά σε κάθε παιχνίδι...

* «Αμούστακος», λίγο πριν κλείσει τα 18 χρόνια ζωής και σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Την περίοδο του COVID 19, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος έγινε... Σεπτέμβριο λόγω της όλης κατάστασης και όπως ήταν φυσιολογικό, υπήρχαν ορισμένες απουσίες λόγω αποχωρήσεων από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ με τον Μπρούνο Φελίπε ως δεξί ακραίο μπακ και τον 17χρονο Τζολάκη κάτω από την εστία. Η εμφάνιση του Έλληνα κίπερ ήταν αρκετά θετική. Εκτός από 1-2 λάθη απειρίας, έδειξε σιγουριά στις εξόδους του, καθοδήγησε σωστά τους παίκτες του, προσπάθησε να παίξει με τα πόδια και γενικώς η εμφάνιση του ήταν αρκετά ώριμη δεδομένου της ηλικίας και των παραστάσεων που είχε.

Κράτησε το μηδέν στην εστία του, είδε τον Ραντζέλοβιτς να πετυχαίνει το χρυσό... γκολ και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το τρόπαιο και το Νταμπλ εκείνη τη σεζόν.

* Ο αγώνες που θα μείνει για πάντα χαραγμένος στο πάνθεον της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το ημερολόγιο δείχνει την 29η Μαίου του 2024. Η OPAP Arena ντύνεται στα... ερυθρόλευκα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League.

Κλέβει ο Ιμπόρα, σέντρα του Έσε και ο Ελ Καμπί με τρόπο που ακόμα ψάχνουν οι... επιστήμονες διαμορφώνει το τελικό 1-0. Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος σε ελληνικό σύλλογο στο ποδόσφαιρο είναι γεγονός και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει καταφέρει για ακόμα μία φορά να καθηλώσει με την εμφάνιση του.

Συνολικά τέσσερα σουτ στην εστία από τους παίκτες των «βιόλα» εξουδετερώθηκαν από τον Έλληνα κίπερ, ο οποίος υπηρέτησε το πλάνο με τις μεγάλες μπαλιές του Μεντιλίμπαρ, είχε σωστές εξόδους και βοήθησε στα μέγιστα για να έρθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

* Και καταλήγουμε στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Το τελικό 3-0 ήρθε πιο δύσκολα από ότι δείχνει και ο Τζολάκης χρειάστηκε να δηλώσει παρών σε δύο καίριες στιγμές όπου σε περίπτωση που οι Κρητικοί έβρισκαν δίχτυα, τα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό ματς.

Αρχικά στο 24ο λεπτό, σε μία αντεπίθεση του ΟΦΗ, ο Σαλσίδο βρέθηκε από το πουθενά τετ-α-τετ με τον Έλληνα κίπερ έπειτα από παράλληλη σέντρα αλλά το πλασέ του εξ επαφής σταμάτησε στον διεθνή πορτιέρε που άπλωσε το κορμί του σαν... χταπόδι για να το πιάσει.

Στο 99ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, ο Ισέκα καταφέρνει να φύγει στην πλάτη της άμυνας των Πειραιωτών, να βρει τον σωστό βηματισμό και να εκτελέσει σχεδόν εξ επαφής τον Τζολάκη, με τον 23χρονο τερματοφύλακα να δείχνει ξανά εξαιρετικά αντανακλαστικά και να εξουδετερώνει την προσπάθεια του έμπειρου φορ.