Ο ΟΦΗ πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο είχε δύο σημαντικές φάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Ταξιάρχη Φούντα.

Στο 85' ο Φούντας εκτέλεσε από κοντά και ο Τζολάκης απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 87' ο Φούντας κουβάλησε την μπάλα, σούταρε εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.