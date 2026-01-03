Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Δύο σπουδαίες ευκαιρίες είχε ο Φούντας για το 1-0
Ο ΟΦΗ απείλησε δύο φορές στα τελευταία λεπτά τον Ολυμπιακό με τον Φούντα.
Ο ΟΦΗ πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο είχε δύο σημαντικές φάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Ταξιάρχη Φούντα.
Στο 85' ο Φούντας εκτέλεσε από κοντά και ο Τζολάκης απέκρουσε σε κόρνερ.
Στο 87' ο Φούντας κουβάλησε την μπάλα, σούταρε εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
