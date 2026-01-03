Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - ΟΦΗ και οι αγώνες στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Ελληνικού Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, καθώς και των υπόλοιπων αγώνων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σάββατο (03/01) σήμερα και η αθλητική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ, με την αναμέτρηση που να ξεχωρίζει να είναι ο τελικός του Ελληνικού Super Cup ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το MEGA.

Το πρόγραμμα όμως ξεκινάει στις 13:30 με την Ιταλία και την Serie A, εκεί όπου η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξενεί την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1). Στις 16:00 η Τζένοα υποδέχεται την Πίζα (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα η Σασουόλο την Πάρμα (Cosmote Sport 3). Αργότερα στις 19:30 η Γιουβέντους θα αναμετρηθεί στο Τορίνο με την Λέτσε (Cosmote Sport 1), ενώ στις 21:45 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Αταλάντα και Τορίνο (Cosmote Sport 1).

Στην Ισπανία και την La Liga, στις 15:00 η Θέλτα υποδέχεται στην Γαλικία την Βαλένθια (Nova Sports 1) και στις 17:15 η Οσασούνα την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Nova Sports 1). Λίγο μετά στις 19:30 η Βιγιαρεάλ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Έλτσε (Nova Sports 1) και τέλος στις 22:00 θα διεξαχθεί το πρώτο Καταλανικό ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα στην Εσπανιόλ και την Μπαρτσελόνα (Nova Sports Prime).

Στην Αγγλική Premier League η Άστον Βίλα θα υποδεχθεί στις 14:30 την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League), ενώ στις 17:00 η Μπράιτον του Κωστούλα θα φιλοξενήσει την Μπέρνλι (Nova Sports Prime) και η Γουλβς την Γουέστ Χαμ (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 19:30 η πρωτοπόρος Άρσεναλ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Μπόρνμουθ (Nova Sports Premier League).

Αναφορικά με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης Σέλτικ και Ρέιντζερς διασταυρώνουν τα ξίφη του στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς (14:30, Cosmote Sport 2) και η Μπενφίκα φιλοξενεί στο «Ντα Λουζ» την Εστορίλ (20:00, Cosmote Sport 2). Τέλος δράση έχουμε και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μάλι να αγωνίζεται κόντρα στην Τυνησία για μία θέση στους «8» της διοργάνωσης (21:00, ΕΡΤ2)

Όσον αφορά το μπάσκετ η 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκει την Μύκονο να υποδέχεται στο κλειστό της Άνω Μεράς τον ΠΑΟΚ (15:45, ΕΡΤ2), τον Προμηθέα στη Πάτρα την ΑΕΚ (18:15,ΕΡΤ2) και τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» το Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 1). Τέλος δράση έχουμε και στο μπάσκετ γυναικών με το πρώτο παιχνίδι της Άρτεμις Σπανού με την φανέλα του Παναθηναϊκού να είναι το ντέρμπι με τον Αθηναϊκό (13:30, ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας