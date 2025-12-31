Ελάχιστα εισιτήρια των φίλων του ΟΦΗ απομένουν για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο.

O ΟΦΗ θα αρχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2026 με παιχνίδι τίτλου. Στις 3 Ιανουαρίου η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο για το Super Cup και οι Κρητικοί θα έχουν δυναμική στήριξη από τους φιλάθλους του.

Περίπου τρία 24ωρα πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα του Ηρακλείου έχουν διατεθεί περισσότερα από 7.000 εισιτήρια και το Sold Out θεωρείται θέμα χρόνου. Πλέον μένουν ελάχιστα «μαγικά χαρτάκια» στη Θύρα 13 (20 ευρώ), η οποία επίσης είναι έτοιμη και αυτή για εξάντληση.

Τα εισιτήρια πωλούνται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ». Για την αγορά είναι υποχρεωτική η κάρτα φίλου ΟΦΗ της τρέχουσας σεζόν, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη.

Θυμίζουμε πως ο Όμιλος έλαβε 8.380 εισιτήρια, ενώ ανάλογο αριθμό πήρε και ο Ολυμπιακός.