Θέλω να βλέπω μπάλα: Γκολ και νίκες για Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης κι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να διατηρηθεί σε ρυθμό... νικών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης με την ομάδα του Μαρτίνεθ να προέρχεται από ένα σημαντικό διπλό στον ΟΦΗ, ενώ η ομάδα του Λουτσέσκου προβλημάτισε με την κακή εικόνα της κόντρα στην ΑΕΚ. Θα πάμε με την έδρα (ανεξάρτητα από το αν έχει κόσμο ή όχι το γήπεδο) και τη φόρμα των Πειραιωτών. Πιστεύουμε ότι θα μπουν γκολ. Στο bet builder της Novibet θα βάλουμε over 7.5 κόρνερ και over 4,5 κάρτες. Συνολική απόδοση 3,6 και... not bad, που λέμε και στο χωριό μου.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Λαμία. Σκληρή η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, αλλά αν το τριφύλλι θέλει να ανθίσει στην κορυφή, σε τέτοια ματς πρέπει να... καθαρίζει. Είναι σε καλή φάση οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς ενώ η Λαμία μετά το σούπερ διπλό στην Τρίπολη, έχει τη ψυχολογία για να κάνει τη... ζημιά. Εχει και το κίνητρο ο Καρλίτος. Πιστεύουμε ότι το ματς θα έχει γκολ και θα το πάρουν οι «πράσινοι». Στο bet builder της Novibet θα βάλουμε μέσα πανω 7 κόρνερ και πάνω από 3 κίτρινες. Συνολική απόδη 4.85. Ευχαριστούμε.

Πάμε και στη Γερμανία. Εκεί διεξάγεται το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Μπάγερν. Οι δύο ομάδες παλεύουν και φέτος για τον τίτλο και θέλουν να πάρουν τη νίκη. Μεσοεπιθετικά έχουν πολύ ταλέντο. Από τη μία οι Μάλεν, Ρόις και Μπραντ και από την άλλη οι Κέιν, Σανέ, Μουσιάλα και Κομάν. Ποιότητα που υπόσχεται πολλά γκολ. Μπορεί να είναι ντέρμπι, αλλά θα πάρουμε το ρίσκο. Το over 3.5 στο ματς προσφέρεται στο 1.87 στη Novibet. Θα βρουν τις ευκαιρίες τους και οι δύο και μπορεί να μας... πληρώσει.

Στην Αγγλία τα βλέμματα για το Σάββατο πέφτουν πάνω στο ματς της Νιουκάστλ με την Άρσεναλ. Οι κανονιέρηδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα παλέψουν και φέτος για τον τίτλο κόντρα στη πανίσχυρη Σίτι. Από την πλευρά της η Νιούκαστλ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να συνεχίζει να ανεβαίνει στον πίνακα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Αρτέρα πετά φωτιές στην επίθεση της με Μαρτινέλι, Σάκα, Ζεσούς και Νκέτια. Και η ομάδα του Χάου όμως βρισκει τρόπους να σκοράρει και να κάνει τη ζωή δύσκολη στον αντίπαλο. Παμε με το over 2.5 στη Novibet που προσφέρεται στο 1.84.