Τι και εάν ο Ελ Καμπί είχε να παίξει σχεδόν έναν χρόνο με το Μαρόκο; Με το που επανήλθε ξεπέρασε ήδη δύο συμπατριώτες του, επιθετικούς!

Ο Ελ Καμπί επανήλθε στο Μαρόκο τον Σεπτέμβριο του 2023 παίζοντας 8 λεπτά στο 1-0 με τη Μπουρκίνα Φάσο σε μεταξύ τους φιλικό. Πριν από αυτόν τον αγώνα ο φορ του Ολυμπιακού έπαιξε τελευταία φορά με το Μαρόκο κόντρα στη Λιβερία τον Ιούνιο του 2022.

Στη συνέχεια ήταν εκτός Εθνικής για μία σειρά 14 αγώνων. Στο φιλικό 1-1 του Μαρόκου με την Ακτή Ελεφαντοστού ο Ελ Καμπί μπήκε στη θέση του Εν Νεσίρι στο 77'. Σκόραρε στο 80ό λεπτό, δηλαδή τρία λεπτά μετά. Έμεινε φυσικά στον αγώνα μέχρι το τέλος, ωστόσο χρειάστηκε μόνο 11 λεπτά σε δύο αγώνες για να βρει ξανά δίχτυα.

Στο ίδιο διάστημα άλλοι δύο φορ του Μαρόκου δεν έχουν βάλει ούτε ένα τέρμα! Ο Αμπντεραζάκ Χαμντάλαχ από το 2022 και μετά έχει 7 συμμετοχές χωρίς να έχει ούτε γκολ ούτε ασίστ. Επίσης ο γεννημένος στην Ιταλία και 25χρονος Βαχίντ Τσεντίρα έχει από το 2022 έως και σήμερα 3 αναμετρήσεις στα πόδια του έχοντας μία ασίστ.

Ayoub El Kaabi scores the 1000th goal in the history of Morocco in FIFA-accredited meetings.🇲🇦

AMJAD ABU JAD LAH🇵🇸 pic.twitter.com/FZnGIcbE0l