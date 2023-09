Η Ρουμπίν Καζάν ανακοίνωσε την απόκτηση των Σέρβων εξτρέμ Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και Νίκολα Τσούμιτς, με τον Ολυμπιακό να βάζει πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του.

Διπλή... ερυθρόλευκη ενίσχυση για τα άκρα της επίθεσης της Ρουμπίν Καζάν. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την αγορά του Λάζαρ Ραντζέλοβιτς από τον Ολυμπιακό και την απόκτηση του Νίκολα Τσούμιτς από την Βοϊβοντίνα, για τον οποίο οι Πειραιώτες είχαν κρατήσει 50% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Ραντζέλοβιτς αποχώρησε οριστικά από τον Ολυμπιακό έπειτα από μια τετραετία, στην οποία πήγες δις δανεικός σε Λεγανές και Ουράλ. Με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 75 εμφανίσεις, σκόραρε επτά φορές και έδωσε πέντε ασίστ. Σύμφωνα με τους Ρώσους το «deal» έκλεισε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο 26χρονος εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2026.

Randjelovic - to Rubin ⚡️



Our team has been joined by 26-year-old midfielder Lazar Randjelovic ✍🏻



The Serbian footballer signed a contract with Rubin until the end of the season and will wear number 7️⃣



Previously, Randjelovic played in 🇷🇸, 🇬🇷, 🇪🇸, & 🇷🇺 🔙



Welcome, Lazar! ❤️💚 pic.twitter.com/V0j5jBGc26