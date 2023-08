Ο Ισπανός τεχνικός έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την πρώτη του εντεκάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε σχηματισμό 4-3-3, ο Πασχαλάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, οι Ραμόν, Ρέτσος, Ντόι και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας ενώ στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Αλεξανδρόπουλος με τους Μαντί Καμαρά και Καρβάλιο. Ο Μπιέλ με τον Μασούρα στα άκρα της επίθεσης και ο Ελ Αραμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAN #Stoiximan pic.twitter.com/nLmhYcoc2C