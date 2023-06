«Η ΑΕΚ έκανε πρόταση για τον Σάμι Μάε της Φερεντσβάρος»

Σύμφωνα με Ούγγρο δημοσιογράφο η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στη Φερεντσβάρος για τον 26χρονο Βελγομαροκινό κεντρικό αμυντικό Σάμι Μάε.

Όπως υποστηρίζει ο Ούγγρος δημοσιογράφος Μπέντσε Μπότσακ, η ΑΕΚ είναι η ελληνική ομάδα που ακουγόταν ότι ενδιαφερόταν για τον Σάμι Μάε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΕΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Φερεντσβάρος για τον Μάε, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει, αλλά η ουγγρική ομάδα επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Όπως προσθέτει στο twitter, ο Ούγγρος ρεπόρτερ για τον Μάε ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες.

🚨Exclusive: AEK Athens has now made an official bid for Samy Mmaee to Ferencváros.



The player wants to leave. But the club wants to keep him. Let's see how this goes.



This was the Greek club in question. AEK Athens are the most keen to get Mmaee but others in the race, too. https://t.co/4XWXnx6EmE pic.twitter.com/98eRGxJSRF