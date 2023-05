Η Κοπεγχάγη και ο Ζέκα ανέβασαν κοινό βίντεο στα Social Media στο οποίο ο διεθνής με την Εθνική μέσος αποχαιρέτησε το κλαμπ της Δανίας, έπειτα από έξι χρόνια συνεργασίας.

Ο Ζέκα αποτελεί παρελθόν από την Κοπεγχάγη με κάθε επισημότητα. Έπειτα από έξι χρόνια συνεργασίας, στα οποία μέτρησε 193 εμφανίσεις, σήκωσε δυο πρωταθλήματα, έγινε αρχηγός και πέρασε δύο σοβαρούς τραυματισμούς (ρήξη χιαστού) ο διεθνής με την Εθνική χαφ αποχωρεί ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, καθώς το συμβόλαιο του δεν θα ανανεωθεί.

Με βίντεο που ανέβηκε στο Instagram τόσο του Ζέκα όσο και του κλαμπ ο 35χρονος χαφ αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη. Λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, συνοδευόμενη από δήλωση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Πέτερ Κρίστιανσεν, ο οποίος χαρακτήρισε τον διεθνή μέσο ως έναν εκ των σπουδαιότερων αρχηγών στην ιστορία της Κοπεγχάγης. Θυμίζουμε πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται ο Ζέκα να επιστέψει στον Παναθηναϊκό.

🥺⚪️🔵🦁



F.C. Copenhagen captain Carlos Zeca is leaving the club at the end of the season when his contract expires. #fcklive https://t.co/hBPX2y2tHx