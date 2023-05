Τoo little, too late

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη σημερινή τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου, το «θέλω» παικτών - Γιοβάνοβιτς εν μέσω κορονοϊού και τον καινούριο κύκλο που άνοιξε από σήμερα ο μεγαλομέτοχος της Πράσινης ΠΑΕ.

Από την κυριακάτικη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις σημερινές δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου μπορεί κάποιος να φανταστεί (ουδείς μπορεί να καταλάβει απολύτως αν δεν είναι μέσα στην ομάδα) τι συνέβη στον Παναθηναϊκό την εβδομάδα μετά το ματς εναντίον της ΑΕΚ, ενόψει των αγώνων με ΠΑΟΚ (Τετάρτη) και κυρίως με τον Ολυμπιακό πέντε μέρες μετά.

Από τη μια ένας κόουτς ο οποίος εκτός του ότι είχε να διαχειριστεί τα ανάμικτα συναισθήματα του ιδίου και της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (κορυφή λόγω και της ισοπαλίας στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, αλλά και «αυτοκτονία» με τέσσερις τρομερές ευκαιρίες εναντίον του λαβωμένου Δικέφαλου), ήταν υποχρεωμένος να ασχολείται με το «φορτίο» Covid που κουβαλούσε καθένας από τους ασθενείς παίκτες. Και να οργανώνει «διαφορετικές» προπονήσεις, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Από την άλλη, παίκτες απόλυτα μπερδεμένοι ως προς το πρόγραμμα που θα εφάρμοζαν κάθε μέρα – πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του ιατρικού τιμ -, αλλά απόλυτα ξεκάθαροι ως προς το «θέλουμε να παίξουμε σύντομα». Λίγοι ήταν οι πιο «φορτωμένοι», οι περισσότεροι ένιωθαν καλά, όμως οι γιατροί ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί και ο Covid είναι ύπουλος – ρωτήστε και ανθρώπους που είχαν χάσει αγαπημένους τους στα «καλά καθούμενα».

Kαι η διοίκηση; Η διοίκηση είχε λάβει αρχικά διαβεβαιώσεις από τη Λίγκα ότι το ματς θα διεξαγόταν Τρίτη ή Τετάρτη. Εκανε το αίτημα αναβολής και δεν το «σήκωσε» περισσότερο επικοινωνιακά το θέμα, ούτε όταν τελικά η απάντηση ήταν «Δευτέρα». Για τον Γιοβάνοβιτς και την ομάδα διαφορά δεν θα έκανε το «Κυριακή – Τετάρτη» παρά μόνο το «Κυριακή – Κυριακή». Λάθος ή σωστό ότι η διοίκηση πήγε με τα νερά του κόουτς και των παικτών; Δύσκολη η απάντηση.

Το ιδανικό θα ήταν το «ναι, κόουτς, θα πάμε να παίξουμε Δευτέρα, δεν θα πιέσουμε περισσότερο, αλλά θα τα κάνουμε όλα «ώπα». Θα ωφελούνταν ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικά αν όσα είπε σήμερα ο Αλαφούζος τα είχε πει εκείνο το Σάββατο; Πιθανότατα όχι. Θα ωφελούνταν επικοινωνιακά; Πιθανότατα πάλι όχι: οι περισσότεροι θα μιλούσαν για «κλάψα» (όχι «Μάρθα», όπως αποκαλούσαν κάποιοι παλαιότερα την ΑΕΚ), άλλοι για «άλλοθι» και ασφαλώς θα υπήρχαν κι αυτοί οι οποίοι απλώς δεν θα πίστευαν τα κρούσματα. Δηλαδή, οι βλάκες και τα παπαγαλάκια. Πάντα υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας, δεν γίνεται αλλιώς.

Πάμε παρακάτω: κέρδισε κάτι ο Γιάννης Αλαφούζος με τα σημερινά λόγια του; Τίποτα απολύτως. Παρότι μίλησε με ονόματα και καλά έκανε από τη δική του πλευρά. Ομως δεν είπε τι έκανε ο Μελισσανίδης. Τι έκανε ο Μπένετ. Τι έκανε ο Μπαλτάκος. Τι (δεν) έκανε η κυβέρνηση. Τι (δεν) έκανε ο Μαρινάκης ως πρόεδρος της SuperLeague. Τι (θα, και... αν) κάνει ο ίδιος. Η βαρύτητα κάθε καταγγελίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία που κατατίθενται, από τις λεπτομέρειες που δίνονται στη δημοσιότητα ή τις αρμόδιες αρχές και από τη συχνότητά τους. Ο Αλαφούζος είχε σήμερα δυο μεγάλα ατού που άφησε αναξιοποίητα. Πρώτον: ότι έδινε συνέντευξη - μανιφέστο σε «ασφαλές» περιβάλλον, δηλαδή στον δικό του ραδιοφωνικό σταθμό. Δεύτερον: ότι δεν είχε μιλήσει δημοσίως για εξω-ποδοσφαιρικά ζητήματα, παρά μόνο στα εγκαίνια των έργων στο Βοτανικό με εκλεπτυσμένες αιχμές εναντίον της κυβέρνησης. Συνεπώς αποκλειόταν από το μυαλό του κοινού ο μύθος του λύκου με τα πρόβατα, ο οποίος κόστισε ακριβά εφέτος στον Ολυμπιακό που φώναζε και για τα πλάγια άουτ, με αποτέλεσμα τελικά να έχουν ελάχιστο ειδικό βάρος οι διαμαρτυρίες του όταν τον «έσφαξε» ο Ντάβιντε Μάσα με την ΑΕΚ.

Αυτά που είπε σήμερα και πάρα πολλά περισσότερα έπρεπε να τα είχε πει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό. Ναι, κάνοντας και το θέλημα των παικτών και του Γιοβάνοβιτς. Τώρα... too little, too late που λεν' και στα χωριά μας. Ανεπαρκή και αργά όσα είπε. Ομως σίγουρα ανοίγει πια ένας νέος κύκλος ως προς την «τοποθέτηση» του Αλαφούζου στη σκακιέρα. Διότι θυμίζουμε πως η θητεία τόσο των Μπένετ - Μπαλτάκου, όσο και του Βαγγέλη Μαρινάκη στη SuperLeague λήγει το καλοκαίρι του 2024. Ιδωμεν λοιπόν. Τώρα έχουμε... εκλογές!



Υ.Γ.: Να πάρει ο Παναθηναϊκός για αναβάθμιση τον Ζέκα στα 35 του μετά από δύο επεμβάσεις στον χιαστό, θα είναι λάθος. Να τον πάρει ως «συμπληρωματικό» με πολύ χαμηλό συμβόλαιο αν είναι καλά και να δει πώς θα ξεκινήσει τη σεζόν, μοιάζει οριακά αποδεκτό.

Υ.Γ.1: Αν ισχύει ότι το αρχικό πλάνο στη συζήτηση Γιοβάνοβιτς – Αλαφούζου περιλαμβάνει δυο χαφ («εξάρι» και 8-10άρι») και έναν στόπερ για να παίξουν στον β' προκριματικό γύρο του Champions League και εν συνεχεία «βλέποντας και κάνοντας», είναι «Ο.Κ.». Θα ήταν τέλειο ως αρχική σκέψη και με έναν βασικό δεξιό μπακ, αν βρεθεί καλύτερος του Κώτσιρα σύντομα.