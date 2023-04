Με Αϊτόρ ο Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ισπανός μέσος ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τούμπα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου για την Θεσσαλονίκη και το κρίσιμο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή το βράδυ.

Μεταξύ των «πράσινων» που μπήκαν στο αεροπλάνο ήταν και ένας παίκτης που μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, αλλά ήθελε να είναι παρών στο κρίσιμο παιχνίδι.

Ο λόγος για τον Αϊτόρ, ο οποίος θέλησε να βοηθήσει ψυχολικά τους συμπαίκτες του.

💚 @AitorCF10 stands by the team for tomorrow's big game ☘️ One team, one family 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/LaHPrsXyfr