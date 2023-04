«Συνομιλίες του Στάνιμιρ Στοΐλοβ με τον Άρη για να αναλάβει τεχνική του ηγεσία»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βουλγαρία, ο Στάνιμιρ Στοΐλοβ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άρη για να αναλάβει την θέση του προπονητή στους «κιτρίνους».

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφιος Μετόντι Σουμάνοβ αποκάλυψε πως ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις με τον συμπατριώτη του Στάνιμιρ Στοΐλοβ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας. Την Δευτέρα (17/04) είχε μία συνάντηση με τους ανθρώπους των «κιτρίνων» και αναμένεται μάλιστα να έρθει στην Θεσσαλονίκη σύντομα.

Ο 56χρονος Βούλγαρος προπονητής παραιτήθηκε στις αρχές Απριλίου από την Λέφσκι Σόφιας, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Προηγουμένως έχει περάσει από τους πάγκους της Αστάνα (2014-2018), της Μπότεβ Πλοβντιβ (Ιαν.2013-2014), της Ανόρθωσης (Δεκ. 2010-2021), της Λίτεξ Λόβετς (2008-2009) και ξανά Λέφσκι Σόφιας (2004-2008) ενώ έχει κάτσει και στους πάγκους δύο εθνικών ομάδων, της Βουλγαρίας (Ιαν. 2009-2010) και του Καζακστάν (Μαρ. 2018-Ιαν. 2019).

Stanimir Stoilov, who's recently resigned from his managerial position at Levski Sofia, is reportedly in talks with Aris to become the Greek club's new coach. On Monday Stoilov had a meeting in Sofia with Aris representatives and is expected to travel to Thessaloniki soon pic.twitter.com/oDsFG8w6Ww