Ο Γιώργος Κούτσιας ετοιμάζει τις βαλίτσες για το ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ στους Chicago Fire.

«Κλείδωσε» η μεταγραφή του Γιώργου Κούτσια από τον ΠΑΟΚ στους Chicago Fire, κάτι που επιβεβαιώνεται, πλέον, κι από αμερικανικές πηγές, καθώς το μόνο που απομένει είναι η τακτοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών για το ταξίδι του 19χρονου Έλληνα επιθετικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μέσω του Βόλου, όπου ο 19χρονος επιθετικός αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού, θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να αποστείλει το «Letter of Clearance» («μπλε κάρτα») του ποδοσφαιριστή στην αμερικανική ομοσπονδία και μαζί με τα σχετικά έγγραφα της μεταγραφής να προχωρήσει η έκδοση της απαραίτητης βίζας.

The Chicago Fire have finalized a $2.5 million transfer for PAOK striker Georgios Koutsias, per source.



Expect announcement in coming days.



Koutsias replaces Jhon Durán as U-22 forward. Fire still seeking a DP No. 9.



Snuck into @David_Ornstein's column: https://t.co/k3nExKactX