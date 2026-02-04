Κολωνία: Sold out το γήπεδο με 50 χιλιάδες οπαδούς για την U19! (vid)
«Τρέλα» στην οπαδική τάξη της Κολωνίας! Ακόμα και για τους αγώνες της Κ19. Οι οπαδοί των Κριαριών απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για την ομάδα και τις ακαδημίες της με καθολική παρουσία στον αγώνα του Youth League απέναντι στην Ίντερ σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
Συγκεκριμένα 50 χιλιάδες οπαδοί των Κριαριών έκοψαν εισιτήριο και βρέθηκαν στο κατάμεστο «RheinEnergieStadion» για να φωνάξουν μαζί υπέρ της U19 της ομάδας απέναντι στους Νερατζούρι.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο γήπεδο, αν και στο φινάλε οι Ιταλοί χάλασαν το πάρτι που είχε στηθεί στις εξέδρες αφού επικράτησαν 3-1 με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και προκρίθηκαν στη φάση των «16».
A sold out stadium tonight in cologne for FC Koln U19s v Inter Milan U19s #effzeh— FootballAwaydays (@Awaydays23) February 4, 2026
pic.twitter.com/nKBxRkmt6Q
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.