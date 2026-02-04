Το αδιαχώρητο επικράτησε στο γήπεδο της Κολωνίας, όταν 50 χιλιάδες οπαδοί έκοψαν εισιτήριο για να δουν από κοντά την U19 της ομάδας τους στο Youth League!

«Τρέλα» στην οπαδική τάξη της Κολωνίας! Ακόμα και για τους αγώνες της Κ19. Οι οπαδοί των Κριαριών απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για την ομάδα και τις ακαδημίες της με καθολική παρουσία στον αγώνα του Youth League απέναντι στην Ίντερ σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Συγκεκριμένα 50 χιλιάδες οπαδοί των Κριαριών έκοψαν εισιτήριο και βρέθηκαν στο κατάμεστο «RheinEnergieStadion» για να φωνάξουν μαζί υπέρ της U19 της ομάδας απέναντι στους Νερατζούρι.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο γήπεδο, αν και στο φινάλε οι Ιταλοί χάλασαν το πάρτι που είχε στηθεί στις εξέδρες αφού επικράτησαν 3-1 με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και προκρίθηκαν στη φάση των «16».