Δουβίκας: «Μου έμαθε πολλά ο Μπενίτεθ»

Ο Τάσος Δουβίκας έδωσε συνέντευξη στην Gazzetta dello Sport και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ στη Θέλτα.

Η Κόμο αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Serie A και ο Τάσος Δουβίκας μία από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών στο ρόστερ της, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ με οκτώ τέρματα, όσα έχουν και οι Πας και Πούλισιτς. Ο 26χρονος φορ τράβηξε το βλέμμα της Gazzetta dello Sport και έδωσε μακροσκελή συνέντευξη, κατά την οποία αναφέρθηκε στον Σεσκ Φάρμπεγκας, την καριέρα του, τους Έλληνες της Serie A, τις διαφορές Ελλάδας και Ιταλίας αλλά και τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά:

Ξεκινάμε με μια εύκολη ερώτηση, ξέρεις ποιος είναι ο Κώστας Μανωλάς;



«Βέβαια. Ένας εξαιρετικός αμυντικός. Έκανε μεγάλη καριέρα κι εδώ στην Ιταλία, με τη Ρόμα και τη Νάπολι».

Μπράβο, αλλά έπρεπε να προσθέσεις ότι είναι ο συμπατριώτης σου με τις περισσότερες συμμετοχές, 224, στο ιταλικό πρωτάθλημα. Και το όνομα του Ζήση Βρύζα σου λέει κάτι;



«Ναι, τον ξέρω κι αυτόν. Είναι λίγο μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Μανωλά. Ήταν κι εκείνος πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικός επιθετικός».

Είναι και ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στη Serie A, 25. Πόσο χρόνο θα χρειαστείς για να φτάσεις ή να ξεπεράσεις τον ίδιο αριθμό;

«Σίγουρα θα χρειαστώ αυτή τη χρονιά. Και πιστεύω και την επόμενη».

Πριν από εσένα, 44 ποδοσφαιριστές από τη χώρα σου έχουν παίξει στη Serie A. Είναι πολλοί, λίγοι ή ο αριθμός είναι σωστός για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου; Και σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο;

«Έχουν συμβεί πολλά μετά την κατάκτηση του Euro του 2004. Και πράγματα που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, αλλά επηρέασαν αρνητικά. Σκέφτομαι την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω πόσο επηρέασε πραγματικά, αλλά ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τα χειρότερα χρόνια για το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν μεταξύ 2018-2020, που συνέπεσαν με τη χαμηλότερη περίοδο για την οικονομία μας. Αλλά σήμερα έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές στα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε στο επόμενο Ευρωπαϊκό».

Σου αρέσει η αρχαία ιστορία της χώρας σου;

«Πολύ. Είμαι μεγάλος λάτρης. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία γι’ αυτό το θέμα. Στην αρχαιότητα ήμασταν πρότυπο στη δημοκρατία, στα μαθηματικά, στην τέχνη και στη φιλοσοφία».

Άρα, θα ήσουν περισσότερο Αθηναίος φιλόσοφος ή Σπαρτιάτης πολεμιστής;

«Οι Σπαρτιάτες ήταν εκπληκτικοί μαχητές. Η αντίστασή τους στις Θερμοπύλες εναντίον των Περσών… Οι Αθηναίοι ήταν διαφορετικοί, περισσότερο στραμμένοι στην πολιτική και στη μελέτη. Ας πούμε ότι προσπαθώ να είμαι ένας συνδυασμός και των δύο: Προσπαθώ πάντα να χρησιμοποιώ τη λογική και τη σκέψη, αλλά αν χρειαστεί να πολεμήσω, δεν κάνω πίσω».



Ποιος σε έβαλε πρώτος σε επαφή με την μπάλα;

«Ο πατέρας μου, πρώην ποδοσφαιριστής. Ήμουν τεσσάρων ή πέντε χρονών, αλλά τότε περισσότερο μου άρεσε να τρέχω με τους φίλους μου παρά να παίζω με την μπάλα. Στα επτά ξεκίνησα σοβαρά, και ο πατέρας μου μαζί με έναν θείο μου με έβαλαν αμέσως σε επιπλέον προπονήσεις μετά τα μαθήματα. Ακούγεται περίεργο τώρα, γιατί ήμουν πολύ μικρός, αλλά σήμερα μπορώ να πω ότι αυτές οι επιπλέον τεχνικές και αθλητικές προπονήσεις με βοήθησαν πολύ».

Σε ποιο επίπεδο έπαιζε ο πατέρας σου;

«Έφτασε μέχρι τη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας. Ήταν αριστερός εξτρέμ».

Και η υπόλοιπη οικογένεια;

«Έχω έναν αδελφό τέσσερα χρόνια μικρότερο. Είναι τελείως διαφορετικός από μένα. Το ποδόσφαιρο ή ο αθλητισμός γενικά δεν τον ενδιαφέρουν. Είναι κολλημένος με τους υπολογιστές».

Στα 21 σου πηγαίνεις στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Πώς έγινε;

«Κάποιοι σκάουτερ με είχαν δει να παίζω στον Βόλο. Είχα προσφορές από μεγάλους συλλόγους στη χώρα μου, αλλά είχα ήδη αποφασίσει να φύγω για να εξελιχθώ. Οι άνθρωποι της Ουτρέχτης ήρθαν να μου μιλήσουν, μου εξήγησαν τα πλάνα τους και με έπεισαν. Η Ουτρέχτη μου φάνηκε εξαιρετική επιλογή, επίσης επειδή στην Ολλανδία υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι νέοι. Με υποδέχτηκαν πολύ καλά σε μια χώρα πιο οργανωμένη και διαφορετική ποδοσφαιρικά. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φανατισμός από τον κόσμο, το παιχνίδι είναι πολύ πιο αργό, με συνεχείς διακοπές. Στην Ολλανδία οι ομάδες επιτίθενται ομαδικά και πολύ γρήγορα. Στην Ουτρέχτη όλοι με βοήθησαν πολύ, βρήκα πολλούς φίλους».

Όταν έφτασες, σου είπαν ότι είχε παίξει εκεί και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν;

«Ναι. Πολλοί μεγάλοι επιθετικοί έχουν παίξει στην Ουτρέχτη, όπως ο Μέρτενς που μετά πήγε στη Νάπολι».

Είδες βίντεο με τα γκολ του Φαν Μπάστεν;

«Όχι πολλά. Είναι πολύ διαφορετικό από το να τον βλέπεις ζωντανά. Πάντως, ο ήρωάς μου πάντα ήταν ο Ρονάλντο, το Φαινόμενο. Για μένα, σαν παιδί, ήταν απλά φαινόμενο».

Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι μοιάζεις μαζί του;

«Χμ, σε κάποια κινήματα για να ξεφύγω για να σουτάρω».

Είπες τις διαφορές ανάμεσα στο ελληνικό και το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Και το ιταλικό;

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Απαιτεί να ξέρεις να κάνεις πολλά πράγματα. Πρέπει να ξέρεις να αμύνεσαι, να ξέρεις να επιτίθεσαι, να έχεις τεχνικές ικανότητες για να κινείσαι στους στενούς χώρους. Πρέπει να είσαι γρήγορος και δυνατός σωματικά. Κάθε παιχνίδι είναι μάχη. Ως επιθετικός έχεις πολύ λιγότερες ευκαιρίες να σκοράρεις από αλλού. Σου συμβαίνει να πάρεις την μπάλα κοντά στην περιοχή και να έχεις τέσσερις αμυντικούς γύρω σου. Οπότε όταν έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις, πρέπει να το κάνεις, αλλιώς θα το μετανιώσεις».

Με όλα αυτά, η προσαρμογή σου στην Ιταλία ήταν πολύ γρήγορη…

«Πιστεύω με βοήθησε ότι έπαιξα στην Ισπανία, στη Θέλτα.Εξελίχτηκα πολύ σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, το να αγωνίζομαι κόντρα σε Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ με προετοίμασε για ομάδες όπως η Ίντερ ή η Νάπολι. Ένας προπονητής όπως ο Ράφα Μπενίτεθ μου έμαθε πολλά. Το ίδιο και ένας μεγάλος προπονητής όπως ο Φάμπρεγκας, επιπλέον Ισπανός, εδώ στην Κόμο, με βοηθά πολύ να καταλάβω τις διαφορές ανάμεσα στο ισπανικό και το ιταλικό ποδόσφαιρο, πολύ πιο αμυντικό, ενώ στην Ισπανία επικρατεί η τεχνική και η φαντασία. Εδώ υπάρχει η εμμονή με το αποτέλεσμα. Αλλά το να παίζεις και να ζεις στην Ιταλία μου αρέσει πραγματικά. Από ποδοσφαιρική και προσωπική άποψη, είναι η καλύτερή μου στιγμή».

Ο Φάμπρεγκας είναι πραγματικά ένας ιδιοφυής;

«Ναι. Ο Σεσκ είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ. Έχουμε την ίδια ηθική στην εργασία, το ίδιο πάθος και την ίδια προσέγγιση στο ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα με ζητάει να γίνομαι καλύτερος».

Και τι σου ζητάει στο παιχνίδι;

«Να βοηθάω την ομάδα κάνοντας πολλά πράγματα, εξαρτάται και από το παιχνίδι και τον αντίπαλο. Σίγουρα έχω πολλά καθήκοντα: Να κατεβαίνω στο κέντρο για να δημιουργηθεί το παιχνίδι, να μένω ψηλά για να βοηθάω τους μέσους, ή να ανοίγομαι στις πτέρυγες. Πολλά καθήκοντα, που όμως με βοηθούν να γίνω καλύτερος επιθετικός».

Σε ένα ιταλικό ποδόσφαιρο όπου κυριαρχούν τακτική και σωματικότητα, η Κόμο με την τεχνική της είναι ευχάριστη εξαίρεση.

«Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και μας αρέσει να έχουμε την μπάλα στα πόδια. Το επιθετικό μας στυλ χρειάζεται τεχνική και η τεχνική είναι πάντα θεμελιώδης στο ποδόσφαιρο».

Ξέρεις την έκφραση "Ιταλοί και Έλληνες, ένα πρόσωπο…";

«… μια φυλή, ναι. Κατά τη γνώμη μου είναι αληθινή. Μοιάζουμε πολύ στον χαρακτήρα».

Ποιος είναι πιο φασαριόζος, ο Ιταλός ή ο Έλληνας;

«Ο Έλληνας. Μιλάμε πολύ πιο δυνατά».

Ποιος οδηγεί χειρότερα;

«Οι Έλληνες. Στις πόλεις μας μπορείς να δεις μια σειρά αυτοκινήτων δίπλα σε μια σειρά μοτοσικλετών, και μετά άλλη σειρά αυτοκινήτων και πάλι μοτοσικλετών, ενώ ο δρόμος έχει μόνο τρεις λωρίδες. Η οδήγηση είναι πολύ επικίνδυνη».

Ποιος είναι πιο πνευματώδης;

«Και οι δύο».

Ποιος πιο ζηλιάρης;

«Δεν ξέρω. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πρόσφατα σε σχέση αλλά δεν είμαι ζηλιάρης».

Ποιος θυμώνει πιο εύκολα;

«Δεν έχω ιδέα».

Ποιος δουλεύει περισσότερο;

«Δεν ξέρω πόσο δουλεύουν οι Ιταλοί· ξέρω ότι πολλοί φίλοι μου Έλληνες λόγω κρίσης δουλεύουν δύο δουλειές».

Αλήθεια είναι ότι είπες πως το Κόμο σου θυμίζει τις ελληνικές παραλίες;

«Το Κόμο είναι πανέμορφο, αλλά εγώ βρίσκω ομοιότητες με κάποιες παραλίες στην Ελλάδα. Μου αρέσει να περπατάω και να πίνω καφέ στο κέντρο της πόλης».

Και οι οπαδοί;

«Ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία αρκεί. Στο σπίτι μου θα με είχαν κατακλύσει».