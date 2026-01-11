Ίντερ και Νάπολι αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Μιλάνο, με τους Νερατζούρι να μένουν στην κορυφή, αλλά τη μάχη τίτλου να φουντώνει.

Ισόπαλο 2-2 έληξε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ίντερ και τη Νάπολι στο Μιλάνο, με τους Νερατζούρι να μένουν στο +3 από τη Μίλαν και στο +4 από τους Ναπολιτάνους. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δυο φορές, αλλά οι Παρτενοπέι ισοφάρισαν ισάριθμες και κατάφεραν να μην χάσουν.

Χρειάστηκαν μόλις εννέα λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Οι Νερατζούρι… έκρυψαν την μπάλα, ο Τουράμ μοίρασε έξυπνα στον Ντιμάρκο, ο οποίος με υπέροχο διαγώνιο σουτ πέτυχε το 1-0. Ο Λοαυτάρο έχασε καλή ευκαιρία και η Νάπολι αντέδρασε. Στο 26ο λεπτό ο Ελμας έκανε ασίστ στον ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος πέτυχε το 1-1. Καλός ρυθμός στο ματς, με την Ίντερ να έχει καλές στιγμές, αλλά Τουράμ και Μπίσεκ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Γρήγορο ματς και στην επανάληψη, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και στο 73' να κερδίζουν πέναλτι. Ο Ραχμάνι πάτησε τον Μχιταριάν και ο Τσαλχάνογλου δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα. Ο Κόντε... πλήρωσε την οργή του για την απόφαση του διαιτητή με αποβολή. Η Νάπολι έβγαλε αντίδραση και στο 81' έφερε το ματς στα ίσα. Ο Λανγκ με εντυπωσιακή κίνηση κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και ο ΜακΤόμινεϊ διαμόρφωσε το 2-2.

«Χαμογέλασε» η τύχη στη Λάτσιο

H Λάτσιο ήταν τυχερή και με αυτογκόλ της Βερόνα πήρε το εκτός έδρα τρίποντο με 1-0. Η νίκη, έστω και με αυτό το τρόπο, έδωσε ξανά ώθηση στην ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι. Βρίσκεται στην 8η θέση με 28 βαθμούς και στο -6 από την εξάδα, ενώ η Βερόνα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην επικίνδυνη ζώνη. Μοιραίος για τη Βερόνα ήταν ο Νέλσον, ο οποίος άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.