Πάρμα - Ίντερ 0-2: Συνεχίζει απτόητη στην κορυφή
Έχει πάρει φόρα η Ίντερ και δεν σταματάει πουθενά! Σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, οι Νερατζούρι πέρασαν με το «διπλό» από την έδρα της Πάρμα (0-2) και εδραιώθηκαν για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή της Serie A, εκτοξεύοντας προσωρινά τη διαφορά στο +4 από τη συμπολίτισσα Μίλαν.
Το γκολ του Ντιμάρκο στο 42΄έδειξε τον δρόμο για τους Νερατζούρι, οι οποίοι είχαν ρίξει προειδοποιητική βολή δέκα λεπτά νωρίτερα με δοκάρι του Εσπόζιτο. Οι Νερατζούρι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους σκορ στο β΄μέρος χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα και κλείδωσαν τελικά το τρίποντο στο 90΄+8΄, με άψογο τελείωμα του Τουράμ για το τελικό 2-0.
Έσωσε τον βαθμό στο 90΄+5΄η Λάτσιο
Γλίτωσε τον βαθμό στα χασομέρια η Λάτσιο ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη Φιορεντίνα που άγγιξε ένα σπουδαίο διπλό στη Ρώμη. Έπειτα από ένα πρώτο μέρος χωρίς γκολ, οι Λατσιάλι άνοιξαν τον χορό στο 52΄με τον Κατάλντι για το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι Βιόλα έφεραν το ματς στα ίσα με τον Γκόσενς, ενώ στο 89΄έφεραν το ματς τούμπα με πέναλτι του Γκούντμουντσον. Στο 90΄+5΄ωστόσο η Λάτσιο την πλήρωσε με το ίδιο νόμισα και ισοφάρισε με τον Πέδρο από την άσπρη βούλα για το τελικό 2-2 που την κράτησε αρκετά μακιριά από την πρώτη εξάδα.
Την ίδια ώρα η Ουντινέζε έφυγε με το διπλό 2-1 από την έδρα της Τορίνο. Τα γκολ των Ζανιόλο (50΄) και Εκελενκάμπ (82΄) αποτέλεσαν τα γκολ της νίκης, με τους γηπεδούχους απλώς να μειώνουν στο τελικό 2-1 με σκόρερ τον Κασαντέι στο 87΄.
