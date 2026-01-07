Η Νάπολι κατάφερε να γλιτώσει τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Βερόνα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με το τελικό 2-2 έχασε έδαφος στην κούρσα για την κορυφή.

Η Νάπολι παρουσίασε το Super Cup Ιταλίας γεμίζοντας χαρά το κοινό του «Ντιέγκο Μαραντόνα», το οποίο ωστόσο αποχώρησε από το γήπεδο με νεύρα κι απογοήτευση. Οι Παρτενοπέι άλλωστε αν και κατάφεραν να επιστρέψουν από το 0-2 της Βερόνα, στο τέλος απώλεσαν βαθμούς με το 2-2 που έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης και ξέμειναν στο -1 από την κορυφή με ματς περισσότερο από τις ομάδες του Μιλάνου.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την έκπληξη στη Νάπολη και προηγήθηκαν με δυο γκολ διαφορά, όταν αρχικά ο Φρέσε άνοιξε το σκορ στο 16΄και έντεκα λεπτά αργότερα ο Ορμπάν με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη στο 2-0. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο β΄μέρος κι αρχικά μείωσαν στο σκορ με γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 54΄. Στο 82΄ο Ντι Λορέντσο βρήκε δίχτυα για το 2-2, με τη Νάπολι να πιέζει για την ανατροπή, αλλά δίχως αποτέλεσμα.

Φουλάρει για Ευρώπη η Αταλάντα

Την ίδια ώρα η Αταλάντα πανηγύριζε τη νίκη με 2-0 στην έδρα της Μπολόνια, την οποία προσπέρασε κι ανέβηκε στην 7η θέση της Serie A. Στο 37΄ο Κρστόβιτς άνοιξε το σκορ για τους Μπεργκαμάσκι, με τον ίδιο παίκτη να κλειδώνει το τρίποντο στο 60΄διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.