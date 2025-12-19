Καλά κρατεί η οικογενειακή παράδοση της οικογένειας Ιμπραΐμοβιτς στη Μίλαν, με τον δεύτερο γιο του Ζλάταν να υπογράφει κι αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Ροσονέρι

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη Μίλαν, με δύο θητείες. Κέρδισε δύο πρωταθλήματα Serie A (2011 και 2022) και έγινε σημείο αναφοράς για τους Ροσονέρι. Παραμένει στο κλαμπ ως senior advisor, αλλά η μεγαλύτερη κληρονομιά του φαίνεται να είναι οι δύο γιοι του. Ο Μαξιμιλιάν, 19 ετών, έχει ήδη επαγγελματικό συμβόλαιο , ενώ ο 17χρονος Βινσέντ εντάσσεται στο πρόγραμμα «Milan Futuro», που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Η Μίλαν ανακοίνωσε επίσημα την υπογραφή του Βινσέντ: «Η AC Μίλαν με χαρά ανακοινώνει ότι ο Βινσέντ Ζλάταν Σέγκερ Ιμπραΐμοβιτς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.Ο μέσος, γεννημένος το 2008, θα συμμετέχει στο πρόγραμμα Milan Futuro, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων».

Οι δύο γιοι έχουν ήδη διεθνείς εμπειρίες: ο Βινσέντ κλήθηκε στην Εθνική U15 της Σουηδίας το 2023, ενώ ο Μαξιμιλιάν αγωνίζεται στις ομάδες νέων με συμβόλαιο από το 2024.