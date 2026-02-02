Ο Όσκαρ Χίλγεμαρκ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε για τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει ομάδα της Serie A.

Η Πίζα ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα μετά την απόλυση του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο σε μια ιδιαίτερα απογοητευτική σεζόν στη Serie A. Ο Ιταλός τεχνικός, που είχε αναλάβει το περασμένο καλοκαίρι με συμβόλαιο διατηρώντας συμβόλαιο έως το 2027, δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της νεοφώτιστης ομάδας, η οποία μετρά μόλις μία νίκη σε 23 αγωνιστικές, με 11 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες.

Η διοίκηση κινήθηκε άμεσα, με ιταλικά ΜΜΕ να φέρνουν ήδη στο προσκήνιο το όνομα του Μάρκο Τζιαμπάολο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportbladet, ψηλά στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεταικαι ο Όσκαρ Χίλγεμαρκ, νυν προπονητής της Έλφσμποργκ, με τις πρώτες επαφές να έχουν ήδη γίνει.

Ο 33χρονος Σουηδός, που είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2017-18, δεν είναι άγνωστος στο ιταλικό κοινό, καθώς ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Παλέρμο και Τζένοα, καταγράφοντας 99 συμμετοχές στο Καμπιονάτο. Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από την Άαλμποργκ, πριν αναλάβει την Έλφσμποργκ τον Απρίλιο του 2024.