Ο Μπρεσιανίνι απάντησε στον Βάρντι και η Ατάλαντα απέφυγε την ήττα από την Κρεμονέζε (1-1), χάνοντας όμως έδαφος στην κούρσα της Ευρώπης.

Έχει... κολλήσει στις ισοπαλίες η Αταλάντα και δεν λέει να ξεκολλήσει. Ταξίδεψε στην Κρεμόνα με στόχο να χαμογελάσει ξανά αλλά έμεινε με το «άχτι». Παρ'ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην έδρα της Κρεμονέζε, οι Μπεργκαμάσκι έσωσαν τους δύο βαθμούς αλλά όχι και την γκέλα (1-1). Έτσι, έχασαν νέο έδαφος στη μάχη για τις ευρωπαϊκές θέσεις της Serie A και έμειναν στο -1 από την εξάδα, αλλά και με ματς περισσότερο από τις συνδιεκδικήτριές τους.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν καλά στο ματς και στο 78' μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ με τον Βάρντι να μην κάνει λάθος από κοντά και να ανοίγει λογαριασμό στη Serie A. Ωστόσο, η Αταλάντα δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη και λίγο μετά, στο 84', απάντησε με τον Μπρεσιανίνι και μπόρεσε τουλάχιστον να γλιτώσει την ήττα.