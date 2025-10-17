«Ο Ρονάλντο δεν άρεσε στον Πίρλο, δεν τον ήθελε στη Γιουβέντους»

Πρώην βοηθός του Αντρέα Πίρλο αποκαλύπτει πως ο Ιταλός δεν ήταν... φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την κοινή τους θητεία στη Γιουβέντους, αλλά δεν μπορούσε να τον διώξει από την ομάδα!

Μπορεί στο γήπεδο να μεγαλούργησε ως ο αρχιτέκτονας σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε, όμως η περίοδος στους πάγκους δεν συνοδεύτηκε με την ίδια επιτυχία. To 2020 ο Αντρέα Πίρλο αποδέχθηκε την πρόταση της Γιουβέντους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σε μια συνεργασία ωστόσο που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, το ποδόσφαιρο οριακά αποκαρδιωτικό και παρά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας, ο Πίρλο αποχώρησε από τον ρόλο του στο τέλος της σεζόν. Πολλοί θεώρησαν ως αποτυχία την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό στο Champions League για μια ομάδα που διέθετε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην επίθεση, όμως αποδεικνύεται πως ο Ιταλός τεχνικός δεν συμμεριζόταν αυτή την άποψη.

Αντίθετα, ο Πίρλο προτιμούσε την Γιουβέντους χωρίς τον Ρονάλντο! Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο πρώην βοηθός του στην τουρκική Καραγκιουμρούκ, Αλπαρσλάν Ερντέμ, ο οποίος υποστήριξε πως ο Πίρλο δεν ήταν φαν του Πορτογάλου κατά την κοινή τους θητεία στη Γιουβέντους.

«Στον Πίρλο δεν άρεσε ο Ρονάλντο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Ανέλυσαν τα δεδομένα, τα οποία έδειξαν ότι ο Ρονάλντο είχε τα χειρότερα τρεξίματα και το χειρότερο πρέσινγκ» τόνισε αρχικά, συνεχίζοντας:

«Ο Πίρλο δεν ήθελε τον Ρονάλντο στην ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα επειδή ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Προτιμούσε τον Μοράτα που ταίριαζε στη διάταξη 4-4-2 που ήθελε να παίξει. Το σύστημα απλώς δεν λειτουργούσε με κάποιον εκ των Ρονάλντο ή Ντιμπάλα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό» συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε πως μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους το 2021, ο Πίρλο ανέλαβε την τουρκική Καραγιουμρούκ το 2022, τη Σαμπντόρια ένα χρόνο αργότερα, ενώ από το 2025 έχει μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Ντουμπάι Γιουνάιτεντ.