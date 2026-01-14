Νάπολι - Πάρμα 0-0: Γκέλα για τους Ναπολιτάνους
Η Νάπολι αδυνατεί να νικήσει και με μόλις τρεις βαθμούς στα τελευταία 270 λεπτά είναι πιθανό να χάσει την επαφή με την κορυφή. Μετά τον ενθουσιασμό από το 2-2 στο Σαν Σίρο, ήρθε το 0-0 με την Πάρμα εντός έδρας που την έφερε στο -3 από τους Νερατζούρι, αλλά με ματς περισσότερο. Η ομάδα του Κόντε προσέκρουσε επανειλημμένα σε έναν αμυντικό τοίχο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια ασφαλή απόσταση από την κορυφή. Ο Ιταλός τεχνικός παρακολούθησε το ματς από τις εξέδρες και είδε την ομάδα του να σκοράρει στο 10' με τον ΜακΤόμινεϊ, ωστόσο μετά την παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε. Ο Μπουοντζόρνο στο 27' και ο Χόιλουντ στο 33' έχασαν μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουν. Κάκιστη στην επανάληψη η γηπεδούχους, χωρίς εμπνεύσεις δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και να βρει το γκολ της λύτρωσης.
