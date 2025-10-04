Η Ίντερ έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο απέναντι στην Κρεμονέζε και με τον Μπονί να την οδηγεί με γκολ και... χατ τρικ από ασίστ επικράτησε 4-1 για να ανέβει στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος και πανηγύρισε ένα άνετο τρίποντο με... στυλ! Προεξάρχοντος του εντυπωσιακού Μπονί που πέτυχε γκολ και χατ τρικ από ασίστ, η Ίντερ έκανε φύλλο και φτερό την Κρεμονέζε, την οποία διέλυσε με 4-1 για να ανέβει στην τέταρτη θέση της Serie A.

Από την πρώτη στιγμή οι Νερατζούρι επέβαλαν την κυριαρχία τους στο γήπεδο και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6΄με τον Λαουτάρο. Οι γηπεδούχοι δεν άφηναν το πόδι από το γκάζι, δοκίμαζαν συνεχώς την ετοιμότητα του Σιλβέστρι με μακρινά σουτ και τελικά έφτασαν στο 2-0 στο 38΄με κεφαλιά του Μπονί από σέντρα στου Ντιμάρκο.

Στο 55΄οι δυο τους άλλαξαν ρόλους και ο Ιταλός μπακ με τρομερό διαγώνιο σουτ με το αριστερό σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 3-0. Με την ψυχολογία στα ύψη η Ίντερ πέτυχε και τέταρτο γκολ με τη... σέντρα, όταν στο 57΄ο Μπονί σέρβιρε στον Μπαρέλα που εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 4-0.

Η Ίντερ θα μπορούσε να προσθέσει κι άλλα γκολ στο σακούλι πριν από το τέλος της αναμέτρησης, αλλά τελικά εκείνη που σκόραρε ήταν η Κρεμονέζε που πέτυχε το γκολ της τιμής με βολέ του Μπονατσόλι που νίκησε από κοντά τον Ζόμερ μετά από σέντρα στην περιοχή.

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ντε Φράι, Μπαστόνι (61΄Κάρλος Αουγκούστο), Ντάμφρις (54΄Λουίς Ενρίκε), Ντιμάρκο, Μικιταριάν (75΄Ντιούφ), Φρατέσι, Μπαρέλα, Λαουτάρο (75΄Σούσιτς), Μπονί (61΄Εσπόζιτο)