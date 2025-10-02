Σε πελαγγή ευτυχίας πλέει ο Πάουλο Ντιμπάλα και η σύζυγός του, αφού το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα και η σύζυγός του, Οριάνα Σαμπατίνι, θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, όπως έκαναν γνωστό! Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του με ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο υπέρηχος και ακούγεται η καρδιά του μωρού.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από λευκή καρδιά και ροζ φιόγκο, δείχνοντας ότι περιμένουν κοριτσάκι, με τον τοκετό να υπολογίζεται για τον Φεβρουάριο του 2026. Οι φίλοι του ζευγαριού όπως οι Τόνι, ο Αλβάρο Μοράτα και ο Ντε Πολ, έσπευσαν να ευχηθούν.