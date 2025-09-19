Λέτσε - Κάλιαρι 1-2: Ανατροπή με υπογραφή Μπελότι
Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις από το 5ο λεπτό, η Κάλιαρι όμως επέστρεψε και ανέτρεψε το ματς με τη Λέτσε (1-2), την οποία και άφησε στην τελευταία θέση της Serie A.
Το τέρμα του Τιάγκο Γκάμπριελ είχε βάλει προσωρινά μπροστά τους γηπεδούχους, αλλά ο Μπελότι στο 33' έφερε το ματς στα ίσα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο δεύτερο μέρος με το εύστοχο πέναλτι του Μπελότι που σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στους 7 βαθμούς και την 5η θέση «σκαρφάλωσε» η Κάλιαρι, ενώ η Λέτσε έμεινε... στον πάτο, χωρίς νίκη σε τέσσερις αγώνες.
