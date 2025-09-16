Υπό δικαστικό έλεγχο για έναν χρόνο τέθηκε η Κροτόνε, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, λόγω... διείσδυσης της Ντρανγκέτα στους κόλπους του συλλόγου.

Μπελάδες για την Κροτόνε της Serie C! Ο σύλλογος, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο για έναν χρόνο, καθώς οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους «επαρκείς αποδείξεις» για εκτεταμένη διείσδυση της μαφίας!

Αυτό σημαίνει ότι η Κρότονε θα συνεχίσει κανονικά τις αθλητικές της δραστηριότητες, αλλά υπό την εποπτεία του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση πάρθηκε καθώς η Ντρανγκέτα έχει ασκήσει «ασφυκτικό έλεγχο στην περιοχή του Κροτόνε», με τη μαφία να έχει δράσει και στους κόλπους της ομάδας.

«Η Κροτόνε θα συνεργαστεί ενεργά με τους δικαστικούς διαχειριστές που όρισε το δικαστήριο προς το συμφέρον του συλλόγου, των οπαδών και του αθλητισμού γενικότερα», ανέφερε με τη σειρά της η Κροτόνε.

Συγκεκριμένα, η τοπική μαφία είχε διεισδύσει στις υπηρεσίες ασφαλείας και στην πώληση εισιτηρίων. Πάντως, η εμπλοκή της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στη χώρα με πιο πρόσφατες τις εξελίξεις του περασμένου Μαΐου στις τάξεις των ultras της Μίλαν και της Ίντερ.