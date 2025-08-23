Η Νάπολι δεν είχε πρόβλημα στην πρεμιέρα της Serie A, αφού επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Σασουόλο.

Η Νάπολι άρχισε με το δεξί την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της, περνώντας νικηφόρα από το Mapei. Οι Ναπολιτάνοι δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στη Σασουόλο και επικράτησαν 2-0.

Oι «Παρτενοπέι», άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Πολιτάνο έκανε σέντρα και ο ΜακΤόμινεϊ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Ο Σκωτσέζος μέσος είχε και δοκάρι σε σουτ στο τέλος του α’ μέρους. Δυνατό ξεκίνημα και στην επανάληψη, αφού στο 57ο λεπτό ο Ντε Μπρόινε, άνοιξε λογαριασμό στη Serie A με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ! Οι γηπεδούχοι τελείωσαν την αναμέτρηση με δέκα, λόγω αποβολής του Κονέ με δεύτερη κίτρινη στο 79′.

Τζένοα και Λέτσε αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, σε ένα μέτριο αγωνιστικά παιχνίδι. Ελάχιστες στιγμές, με τους Γενοβέζους να έχουν τον έλεγχο, όχι όμως και την ουσία

