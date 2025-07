Η Γιουβέντους έδωσε τα χέρια με τον Φεντερίκο Γκάτι για νέο συμβόλαιο συνεργασίας «δένοντας» τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό στο Τορίνο. Παρελθόν ο Εμπανγκουλά.

Τη φανέλα της Γιουβέντους θα συνεχίσει να φοράει για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Φεντερίκο Γκάτι! Ο 27χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπιανκονέρι έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Γκάτι μετακόμισε στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους τοι 2022 και σταδιακά καθιερώθηκε στο κέντρο της άμυνας, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν που πέρασε καταγράφοντας 46 συμμετοχές.

Παράλληλα, η Γιουβέντους αποχαιρέτησε τον Σάμουελ Εμπανγκουλά. Ο 21χρονος Βέλγος αριστερός εξτρέμ αποτελούσε μέλος της ομάδας από τα 17 του όντας ποδοσφαιριστής στις ακαδημίες της. Επόμενος προορισμός του Βέλγου η Βέρντερ Βρέμης που ανακοίνωσε την απόκτησή του αντί 12 εκατ. ευρώ.

🟢✍🏻 Official, confirmed. Werder Bremen sign Samuel Mbangula from Juventus on €10m plus €2m deal. pic.twitter.com/8cv7biaMky