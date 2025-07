Παίκτης της Νάπολι αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών ο Νόα Λανγκ της Αϊντχόφεν, αφού οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για τον Ολλανδό.

Με το ένα πόδι στη Νάπολι βρίσκεται ο Νόα Λανγκ! Η πρωταθλήτρια Ιταλίας στοχεύει στην επιθετική της ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν και πολύ σύντομα αναμένεται να προσθέσει στο ρόστερ της τον Νόα Λανγκ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νάπολι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Αϊντχόφεν για την παραχώρηση του 26χρονου αριστερού εξτρέμ, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με τους Ολλανδούς λήγει το 2028. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται πως επιθυμούσε μόνο τους Παρτενοπέι, ενώ τα ετήσια έσοδά του θα φτάνουν τα 2,8 εκατ. ευρώ. Όσο για το ποσό της μεταγραφής, θα αγγίξει τα 28 εκατ. ευρώ συν τη ρήτρα πώλησης του παίκτη.

