Ο Μάρκο Βεράτι, στα 32 του χρόνια, ετοιμάζεται να επενδύσει στην ομάδα της καρδιάς του, την Πέσκαρα, αποκτώντας το 40% των μετοχών της, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Ο Μάρκο Βεράτι ετοιμάζεται να γυρίσει εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Ο 32χρονος χαφ, σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», είναι έτοιμος να αγοράσει το 40% της Πέσκαρα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο πρώην μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν και νυν παίκτης της Αλ Αραμπί στο Κατάρ έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με τον πρόεδρο της Πέσκαρα, Ντανιέλε Σεμπαστιάνι, για την απόκτηση του 40% των μετοχών της ομάδας, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Η Πασκάρα όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Serie C, είναι η αφετηρία του,είναι η ομάδα με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και ξεκίνησε την καριέρα του.

Marco Verratti will acquire a 40% stake in Pescara, the club where he began his professional career.



(Source: @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/78xMXBgYKw