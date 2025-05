Σαμπντόρια, ο δρόμος προς τη... διάλυση!

Η Γένοβα στη μέση, η Τζένοα πανηγυρίζει τον... θάνατο της «Ντόρια» και οι Μπλουτσερκιάτι ψάχνουν να σωθούν από το ναυάγιο. Πώς οδηγήθηκαν εκεί;

Το μοιραίο βράδυ του υποβιβασμού, η ομάδα των Εβάνι και Λομπάρντο έφυγε από το γήπεδο της δύο ώρες μετά το τέλος του αγώνα και προσγειώθηκε μέσα στη νύχτα στο αεροδρόμιο Μαλπένσα με τσάρτερ. Επιλέχθηκε αυτός ο προορισμός ως πιο ασφαλής σε σχέση με την άφιξη στη Γένοβα. Από εκεί, με ενοικιασμένο λεωφορείο χωρίς το λογότυπο του συλλόγου, η ομάδα μετέβη στη Γένοβα, όπου έφτασε στις 7 το πρωί. Σιωπή παντού, εκτός από το κέντρο, όπου οι οπαδοί της Τζένοα με πυροτεχνήματα και συνθήματα πανηγύριζαν το… τέλος της μισητής αντιπάλου.

Η επόμενη μέρα; Γεμάτη γκρίζο… Περίπου 15 παίκτες επιστρέφουν στις ομάδες τους μετά τον δανεισμό, ενώ τα τεράστια συμβόλαια παικτών που ανήκουν στη Σαμπντόρια θα αποτελέσουν μεγάλο βάρος. Ο Τουτίνο, για παράδειγμα, έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με καθαρές ετήσιες απολαβές 1 εκατ. ευρώ, ποσό αδιανόητο για τη Serie C, όπου οι κορυφαίες ομάδες έχουν συνολικό μπάτζετ μέχρι 6 εκατομμυρία. Η Σαμπντόρια, στη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, είχε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα θα εκμηδενιστούν, ενώ κατακόρυφη πτώση αναμένεται σε εμπορικά έσοδα, χορηγίες και εισιτήρια. Είναι αλήθεια ότι ο Ασιάτης επενδυτής του συλλόγου έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προσφέρει ρευστότητα, αλλά ήδη έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση που αποδεικνύεται καταστροφική. Η οικονομική αξία της επένδυσης έχει πρακτικά μηδενιστεί.

Σίγουρα, ο υποβιβασμός στη C, με το τεράστιο οικονομικό ανισοζύγιο που συνεπάγεται, θα ενεργοποιήσει σειρά νομικών και διοικητικών αντιδράσεων, όπως το ενδεχόμενο παρέμβασης του εποπτικού συμβουλίου προς τους διαχειριστές, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χρέους, στην οποία είχε ενταχθεί η Σαμπντόρια το 2023.

Η ετυμηγορία είναι σκληρή και στέλνει έναν ιστορικό σύλλογο του ιταλικού ποδοσφαίρου στον γκρεμό. Για πρώτη φορά η Σαμπντόρια υποβιβάζεται στη Serie C.

Μια ένδοξη ιστορία, στολισμένη με ένα πρωτάθλημα, έναν τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών και αμέτρητους σπουδαίους παίκτες που φόρεσαν τη μπλε ριγωτή φανέλα, φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της. Κι όμως, το περασμένο καλοκαίρι οι φιλοδοξίες ήταν τελείως διαφορετικές. Οι περισσότεροι μιλούσαν για άνοδο, όμως από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάριο κάθε βήμα ήταν καταστροφικό.

Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Πολύ φτωχή συγκομιδή για ένα ρόστερ τέτοιου επιπέδου. Το πρωτάθλημα αρχίζει στραβά για την ομάδα, που βρίσκεται τελευταία και η υπομονή της διοίκησης εξαντλείται γρήγορα. Ο Αντρέα Πίρλο απολύεται στις 29 Αυγούστου. Ο λόγος δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά το κακό ποδόσφαιρο και η έλλειψη πάθους στο γήπεδο. Στη θέση του έρχεται ο Σοτίλ, με την ελπίδα να αλλάξει άμεσα η πορεία.

38 players used, 5 different goalkeepers, 4 coaches and €millions wasted in flawed recruitment tells the story of a wretched season for #Sampdoria



Relegation to Serie C for the first time in the club’s history



This lot deserve so much betterpic.twitter.com/RLYy4ZOFT1