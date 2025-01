Παίκτης της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα είναι Ρενάτο Βέιγκα, με τη Γηραιά Κυρία να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού.

Στη Γιουβέντους και τη Serie A θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Ρενάτο Βέιγκα! Η Γηραιά Κυρία βρισκόταν εδώ και καιρό κοντά σε συμφωνία για τον εξάμηνο δανεισμό του Πορτογάλου, τον οποίο και τελικά ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ενοίκιο που θα πληρώσει η Γιουβέντους ανέρχεται στα 3,8εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμπεριλαμβάνεται και έξτρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μορφή μπόνους.

Στη συμφωνία των δυο πλευρών δεν συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς, κάτι που σημαίνει πως το καλοκαίρι ο Πορτογάλος θα επιστρέψει κανονικά στο Λονδίνο. Τη φετινή σεζόν ο 21χρονος κατέγραψε συνολικά 18 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ.

Another 🆕 addition! 🎁



Let’s welcome Renato Veiga to Juventus! ⚪⚫