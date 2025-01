Σύντομη αποδεικνύεται η θητεία του Μάριο Μπαλοτέλι στη Τζένοα, καθώς ο Ιταλός αναμένεται να αποχωρήσει μόλις μετά από δυο μήνες παρουσίας στη Γένοβα.

Καλά - καλά δεν πρόλαβαν να γνωριστούν και ήδη ετοιμάζεται το «διαζύγιο» για τους Μάριο Μπαλοτέλι και Τζένοα. Μόλις 58 μέρες μετά την ανακοίνωση της υπογραφής του, η ιταλική ομάδα ψάχνει λύσεις για να ξεφορτωθεί τον «Super Mario» που από την πλευρά του δεν είναι ικανοποιημένος με το χρόνο συμμετοχής του.

«Ο Μάριο θέλει να παίζει και εδώ δεν βρίσκει αρκετό χώρο, οπότε ψάχνουμε μια λύση που θα εξυπηρετεί όλες τις πλευρές» παραδέχθηκε ο τεχνικός διευθυντής της Τζένοα, Μάρκο Οτολίνι, και ο χωρισμός μοιάζει αναπόφευκτος.

Ακόμα κι έτσι πάντως ο Μπαλοτέλι δύσκολα θα αποχωρήσει από την Ιταλία. Σύμφωνα άλλωστε με ιταλικά Μέσα, τόσο η Μόντσα του Κυριακόπουλου, όσο και η Μπάρι της Serie B εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και αποτελούν τα δυο μεγάλα φαβορί για να τον υπογράψουν.

Στη Γένοβα ο Μπαλοτέλι πρόλαβε να καταγράψει μόλις έξι συμμετοχές ή για να είμαστε πιο ακριβείς... 56 αγωνιστική λεπτά, δίχως να καταγράψει κάποιο γκολ ή ασίστ.

