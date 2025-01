Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντέλε Άλι έχει συμφωνήσει με την Κόμο και είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Ο Ντέλε Άλι είναι έτοιμος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να επανέλθει δυναμικά στην αγωνιστική δράση, μετά από δύο δύσκολες θητείες σε Έβερτον και Μπεσίκτας. Ο Άγγλος διεθνής φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και την Κόμο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 28χρονος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ξανά στη Serie A, όμως το τελευταίο διάστημα συμμετέχει στις προπονήσεις των «νεοφώτιστων» και παρακολουθεί από κοντά τις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, ως μέλος της ομάδας. Ο έγκριτος δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Ντέλε Άλι θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026, με οψιόν ανανέωσής του για έναν ακόμη χρόνο ανάλογα με την απόδοσή του.

Ο ίδιος ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει μιλήσει για τον Άγγλο μέσο και το πόσο συνεπής είναι στην προετοιμασία του, λέγοντας ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του να τον βοηθήσει να επανέλθει. Ο Ντέλε Άλι κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ισπανού κόουτς και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας.

Ο 28χρονος είναι χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν έληξε το συμβόλαιό του με τα Ζαχαρωτά.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Como agree deal to sign Dele Alli with immediate effect! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Understand Dele signs tomorrow on a contract valid until June 2026 plus option for further season go activated based on appearances or availability.



He’ll play in Serie A under Cesc Fabregas as coach. pic.twitter.com/gzIQAW02DX