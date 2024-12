Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντέλε Άλι θα ξεκινήσει προπονήσεις με την Κόμο έχοντας ως απώτερο σκοπό να πείσει τον Σεσκ Φάμπρεγας και το προπονητικό του επιτελείο να τον συμπεριλάβουν για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας από τα γήπεδα, ο Ντέλε Άλι είναι αποφασισμένος να βάλει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να συνεχίσει την καριέρα του σαν να μην έλειψε ποτέ. Ο Άγγλος μέσος βρίσκεται στην Ιταλία και στο επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις ώστε να βρει πάλι τη φόρμα του και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό το ότι ο 28χρονος έχει συμφωνήσει με την Κόμο να συνεχίσει την προετοιμασία του στις εγκαταστάσεις της, με σκοπό να δείξει στον Σεσκ Φάμπρεγας και το προπονητικό του team το ότι μπορεί να τούς φανεί χρήσιμος. Ο διεθνής χαφ εθεάθη μάλιστα να παρακολουθεί την αναμέρηση των «νεοφώτιστων» κόντρα στη Ρόμα, για τη 16η αγωνιστική της Serie A.

Ο Ντέλε Άλι θέλει να ξεκινήσει από την αρχή και να βρει και πάλι τον εαυτό του μετά από μία μακρά και δύσκολη περίοδο απραξίας. Ο ίδιος δεν είχε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως παίκτης της Μπεσίκτας, ενώ όσο ήταν ακόμα στην Έβερτον δεν κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιό του και βρέθηκε χωρίς ομάδα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 28χρονος δεν έχει παίξει ποτέ ξανά στην Ιταλία και η Κόμο είναι η ευκαιρία του να αλλάξει παραστάσεις.

🚨🔵 Dele Alli will start training with Como on day 26, all scheduled with the Italian club and coach Cesc Fabregas.



Como hope he can prove his fitness and join the team, although is not guaranteed now and will depend on performances.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dele was in attendance @ Como yesterday. pic.twitter.com/IceT77TXFH