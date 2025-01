Η Μίλαν ψάχνει για έναν επιθετικό που θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της, με τον Ζοάο Φέλιξ να είναι μία από τις εναλλακτικές επιλογές, αν ο Μάρκους Ράσφορντ δεν υπογράψει.

Η Μίλαν σκοπεύει να ενισχύσει άμεσα την επιθετική της γραμμή και στοχεύει στην απόκτηση ενός επιθετικού που θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Αν και ο Μάρκους Ράσφορντ είναι ψηλά στη λίστα, η απόκτησή του μοιάζει δύσκολη, με τους Ροσονέρι να ψάχνουν και άλλες λύσεις.

Μία από τις εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της Μίλαν είναι ο Ζοάο Φέλιξ της Τσέλσι, σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport». Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν έχει βρει ακόμη τον ρόλο του στην ομάδα του Λονδίνου. Αν ο Φέλιξ αποφασίσει να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, το Μιλάνο φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός προορισμός του.

