Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κάιλ Γουόκερ στη Μίλαν, με τον Άγγλο να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2027.

Ο κύκλος του Κάιλ Γουόκερ στη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του. Ο Άγγλος δεξιός μπακ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στο Μάντσεστερ, ψάχνει τρόπο διαφυγής από την... κριτική και το Μιλάνο του πρόσφερε απλόχερα αυτή την ευκαιρία.

Μίλαν και Ίντερ έδειξαν έμπρακτα ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με τον Ροσονέρι να βρίσκονται μια ανάσα μακριά από τις υπογραφές.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών βρίσκονται στο τελικό στάδιο προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal που θα δεσμεύσει τον Γουόκερ με συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ιταλός συμπληρώνει πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν απρόσκοπτα και η οριστική συμφωνία πλησιάζει, με το Γουόκερ να ετοιμάζει πλέον βαλίτσες για την Ιταλία και τη Serie A.

🚨🔴⚫️ AC Milan are advancing to the final stages of Kyle Walker deal.



More contacts planned to complete agreement on personal terms with Walker and his camp until June 2027.



As reported days ago, Walker’s keen on AC Milan move and the negotiation is underway. pic.twitter.com/1zLbF9vlY2