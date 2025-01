Σε συζητήσεις με τον ατζέντη του Ζόσουα Ζίρκζι βρίσκεται η Γιουβέντους, η οποία θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, τη στιγμή που ο Ολλανδός δεν... περνάει καλά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η καριέρα του Ζόσουα Ζίρκζι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ο Ολλανδός σκόραρε το νικητήριο γκολ στην πρεμιέρα της Premier League απέναντι στη Φούλαμ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.

Ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Ο Ζίρκζι μετράει μόλις τέσσερα τέρματα σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τη στιγμή που η Γιουνάιτεντ δαπάνησε το καλοκαίρι 42,5 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Μπολόνια.

Πρόσφατα, ο 23χρονος επιθετικός ξέσπασε σε δάκρυα μετά την αλλαγή του από το πρώτο ημίχρονο στην ήττα από τη Νιούκαστλ, δείχνοντας την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Σύμφωνα με ιταλικές πηγές, ο Ζίρκζι είναι θετικός σε μια πιθανή επιστροφή στην Ιταλία και τη Serie A, τη στιγμή που η Γιουβέντους δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το «Sky Italia», η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον ατζέντη του Ζίρκζι, με τον ίδιο να είναι «ψημένος» σε μία εκ νέου συνεργασία με τον πρώην προπονητή του, Τιάγκο Μότα.

⚪️⚫️ Juventus keep pushing for Zirkzee:



They want to close a deal in January for a dry loan but Manchester United won’t accept.



United want to sell outright or a loan with obligation to buy, according to Di Marzio. pic.twitter.com/2xLDIAjoN7