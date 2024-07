Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόσουα Ζίρζκι, με τον Ολλανδό να αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της εποχής του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Σε μία σημαντική προσθήκη για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν προχώρησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Τζόσουα Ζίρκζι ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο.

Ο Ολλανδός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους διαβόλους» μέχρι το 2029, με δυνατότητα επέκτασης ενός ακόμη χρόνου.

Ο Ζίρκζι, που βρέθηκε στην Μπολόνια από το καλοκαίρι του 2022, με τα 12 γκολ και τις 7 ασίστ που σημείωσε, βοήθησε σημαντικά την περασμένη σεζόν την ομάδα που Τιάγκο Μότα να τερματίσει στην 5η θέση της Serie A. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν στην ιταλική ομάδα 42,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον διεθνή επιθετικό.

Ready to make his mark



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United #MUFC