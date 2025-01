Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Χρήστος Μανδάς απάντησε αρνητικά σε πρόταση ανταλλαγής που δέχθηκε από τη Βερόνα.

Ο Χρηστός Μανδάς βρέθηκε στη λίστα της Βερόνα ως πιθανή λύση για την υπεράσπιση της εστίας της, με τον ιταλικό σύλλογο μάλιστα να πρότεινε στη Λάτσιο ανταλλαγή με δανεισμό προσφέροντας στη θέση του Έλληνα γκολκίπερ τον Λορέντσο Μοντιπό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, ο Μανδάς ήταν αρνητικός στην προοπτική αυτή, απορρίπτοντας την πρόταση της Βερόνα. Ο 23χρονος τερματοφύλακας μετράει φέτος έξι συμμετοχές με τη Λάτσιο, αποτελώντας την δεύτερη επιλογή του Μάρκο Μπαρόνι μετά τον βασικό Ιβάν Προβεντέλ.

