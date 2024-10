Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Corriere dello Sport» ο Χρήστος Μανδάς είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Λάτσιο, έως το καλοκαίρι του 2029, με πολύ υψηλότερες απολαβές.

Ο Χρήστος Μανδάς το περασμένο καλοκαίρι άφησε την Ελλάδα και τον ΟΦΗ, καθώς έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο. Ένα χρόνο αργότερα ο διεθνής πια με την Εθνική ανδρών τερματοφύλακας έχει κερδίσει τη θέση του, την εμπιστοσύνη των Λατσιάλι και αναμένεται πολύ σύντομα να ανταμειφθεί για τη δουλειά του.

Όπως αναφέρει «Corriere dello Sport» ο Έλληνας κίπερ μέχρι το τέλος του 2024 πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Ρωμαίους, με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ το τρέχον ολοκληρώνεται το 2028. Σύμφωνα με τους Ιταλούς οι απολαβές του 23χρονου πορτιέρε αναμένεται να... οκταπλασιαστούν, καθώς από τις 100.000 που αμείβεται τώρα θα παίρνει 800.000 ευρώ ετησίως συν μπόνους.

