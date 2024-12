Ο Μάρκο Ασένσιο βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα τόσο της Γιουβέντους όσο και της Ίντερ που ενδιαφέρονται για τον εξτρέμ της Παρί.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου θα βρει πολλές από τις ομάδες στην αναζήτηση παικτών για την ενίσχυση των ρόστερ τους.

Ο Μάρκο Ασένσιο είναι μία από τις επιλογές που εξετάζουν δύο «γίγαντες» της Serie A. Ο λόγος για τις Γιουβέντους και Ίντερ που έχουν σημειώσει στη μεταγραφική τους λίστα το όνομα του 28χρονου Ισπανού.

Ο Ασένσιο έχει καταγράψει τη φετινή σεζόν μόλις 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και δεν παίρνει τον χρόνο συμμετοχής που ο ίδιος θα ήθελε, ενώ το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές από τη Γαλλία, ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ οι Μπιανκονέρι είναι εκείνοι που ίσως κινηθούν γρηγορότερα χτυπώντας την πόρτα της Παρί με την έλευση του νέου έτους.

