Ο κύκλος του Ντανίλο στη Γιουβέντους έχει κλείσει, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν υπολογίζεται από τον Τιάγκο Μότα, ωστόσο η Νάπολι έχει κινήσει διαδικασίες προκειμένου να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο.

Ο Ντανίλο μετά από σχεδόν έξι χρόνια στη Γιουβέντους καλείται να αποχαιρετήσει το Τορίνο, μιάς και πλέον δεν είναι στα πλάνα του προπονητή των Μπιανκονέρι. Ο Βραζιλιάνος οπισθοφύλακας ενημερώθηκε από τη διοίκηση ότι σκοπεύουν να τον πουλήσουν στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, καθώς ο Τιάγκο Μότα δεν τον έχει συμπεριλάβει στα πλάνα του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο αρχηγός της Μεγάλης Κυρίας υπέγραψε το 2019 ερχόμενος από τη Μάντσεστερ Σίτι και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025, όμως οι Ιταλοί πλέον επιθυμούν να τον αποδεσμεύσουν. Τόσο οι ιθύνοντες όσο και ο ίδιος ο παίκτης συμφωνούν ότι οι δρόμοι τους πρέπει να χωρίσουν, καθώς ο 33χρονος δεν λάμβανε τα λεπτά συμμετοχής που επιθυμούσε και μόνο οι τραυματισμοί τού «άνοιξαν το δρόμο» ώστε να βρίσκεται πιο συχνά στο αρχικό σχήμα τελευταία.

Ο παίκτης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μόλις επέλθει το «διαζύγιο» με τη Γιουβέντους. Μπορεί ο Μότα να μην τον θεωρεί πλέον χρήσιμο, ο Κόντε όμως βλέπει στο πρόσωπό του μία λύση για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της Νάπολι. Οι Παρτενοπέι τον είχαν σταμπάρει εδώ και καιρό, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Ντι Μάρτζιο, με τον ίδιο τον Ντανίλο να έχει πει το «ναι».

Επιπλέον, ο τραυματισμός του Αλεσάντρο Μπουοντζιόρνο, εγγυάται στον Βραζιλιάνο μπακ ότι θα πάρει αμέσως φανέλα βασικού μόλις δώσει τα χέρια με τη Νάπολι.

🚨⚠️ Understand Juventus have just informed their captain Danilo that he’s available on the market for January.



Juventus have decided to put Danilo up for sale for the upcoming weeks. pic.twitter.com/32MpHbHsfV